Шишкарев — о Фоменко в роли Бескова: «Он невероятно передает образ!»

Председатель Высшего совета федерации гандбола России и генеральный продюсер фильма о Черенкове «Федя. Народный футболист» Сергей Шишкарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об актерах, которые сыграли в картине главные роли.

— Понятно, что на главную роль перепробовали кучу кандидатов. Почему остановились именно на Станиславе Румянцеве?

— Это к режиссеру. Я кастингом не занимался. Говорил, чтобы не добивались портретного сходства. На которое клюнет один процент зрителей! Ну зачем? Мы же не музей мадам Тюссо.

Давайте смотреть на талант, на глубину души, на глаза. На то, как взаимодействует на пробах с партнершами. Еще нужно было совместить актера с Романом Воробьевым, футбольным дублером. Значит, подыскивать героя определенной комплекции. Чтобы зритель не почувствовал подмену.

— Общались с актером?

— Да. И обалдел — он действительно похож на Федора! Светлый, искренний. Говорит то, что думает, а не то, что хотят услышать. Еще раз убедился — мы попали в точку.

— Как и с ролью Бескова. Кандидатура Николая Фоменко не самая очевидная, согласитесь.

— Мне говорили, что Фоменко очень хотел сыграть эту роль. Показали его пробы на Бескова. Я сомневался. Слишком хорошо знаю Николая как актера и певца.

— Кто-то вас убедил?

— Пришлось самому несколько раз пересмотреть дубли Фоменко, чтобы абстрагироваться от его музыкального прошлого. Поверить, что это и есть Бесков. Вот странная история — здесь портретное сходство с Константином Ивановичем на меня как раз давило!

— Знали Бескова?

— Немножко. Я даже на прощание с ним ходил. В какой-то момент искрой вспыхнуло: да, как раз Фоменко и нужен! Он невероятно передает образ!

— Ну и Борис Щербаков в роли Старостина.

— Это попадание в «десятку». С самого начала сомнений не было — и сыграл изумительно.