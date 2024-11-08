Рязанцев: «Понимал, что в «Зените» я бьюсь в стену, пытался ее обойти»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев объяснил, почему он не захотел мириться с ролью запасного в петербургском клубе.

«Я всегда хотел проявлять себя на поле. Я понимал, что в «Зените» я бьюсь в стену, пытался ее обойти. Пытался ли Семак сохранить меня в клубе? Когда Семак пришел в «Зенит», у меня уже закончился контракт. Так что мы с ним не общались. Я с ним успел поработать как с помощником тренера», — цитирует Рязанцева Metaratings.ru.

Рязанцев выступал за «Зенит» с 2014 по 2018 год. Вместе с сине-бело-голубыми он стал чемпионом России и дважды — обладателем Суперкубка страны.