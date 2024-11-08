Илья Абаев хочет стать главным тренером

Бывший голкипер «Локомотива» и «Анжи» Илья Абаев рассказал, что хочет пройти обучение на лицензию главного тренера.

«У меня есть желание стать главным тренером. Но пока я решил пойти по более знакомому пути, стал работать с вратарями. Чтобы стать главным, мне ещё надо получить несколько лицензий и отучиться на лицензию А. В последнее время плотно думаю над тем, чтобы начать обучение на главного тренера», — сказал Абаев Metaratings.ru.

С января 2024 года 43-летний россиянин работает тренером вратарей в «Чертаново». В игроцкие годы он выступал за «Торпедо», «Локомотив», «Анжи», нижегородскую «Волгу», «Краснодар», «Ростов», «Чертаново», «Олимп-Долгопрудный» и «Уралец».