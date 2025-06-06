Шишкарев: «Последнее письмо губернатору отправлял 13 мая — реакции не было»
Бывший инвестор «Черноморца» Сергей Шишкарев объяснил, почему клуб не получил лицензию для выступления в РПЛ.
«Не буду осуждать ни руководство команды, ни владельцев клуба. Они поступили так, как поступили, это останется на их совести. Спортивный ли это результат? Вы сами знаете. «Сочи», находясь на пятом месте в лиге, попал в РПЛ — честь и хвала. Меня информировали, что идут содержательные переговоры по возможному взаимодействию со стадионом «Фишт». 23 января генеральный директор Пономарев отправил два письма: директору «Фишта» и министру физической культуры и спорта. В одном письме «Фишт» предлагается использовать как резервный стадион, в другом — как основной для команды «Черноморец». Как люди, получившие эти письма, должны на это реагировать? В такой ситуации есть моя вина. Наверное, должен следить за всем, но это не моя вахта. Я эти письма увидел только в апреле», — сказал Шишкарев.
Также инвестор «Черноморца» рассказал об обращениях к президенту РФС Александру Дюкову и главе РПЛ Александру Алаеву.
«Писал и связывался, мне пытались помочь и владелец «Сочи», и Александр Дюков (президент РФС. — Прим. «СЭ»), и Александр Алаев (президент РПЛ. — Прим. «СЭ»). Но мне говорили о разночтениях: «Вы просите провести 4-5 матчей, а в официальных документах звучат иные цифры и сроки». Получилось так, как получилось.
14 апреля я писал губернатору Краснодарского края, пытался вовлечь его. Моя идея состояла в том, что нагрузка на краевой стадион для двух инвесторов будет меньше. Я обещал и заменить поля, если необходимо, нести расходы по проведению матчей. Яркий пример — «Крылья Советов» и «Акрон». Думаю, и у нас бы не было большой проблемы. Но даже если бы мы договорились, то уперлись в то, что на стадионе «Центральный» сделать что-то не временным вариантом невозможно. Но я могу вкладывать только туда, где я контролирую строительство и эксплуатацию. Брать на себя расходы и издержки при расселении людей... Куда их переселять? Последнее письмо губернатору я направил 13 мая. К сожалению, реакции не было», — добавил Шишкарев.
«Черноморец» по итогам сезона в первой лиге занял третье место в турнирной таблице, набрав 64 очка. Клуб не участвовал в переходных матчах из-за отсутствия лицензии РФС-1 для участия в РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1