Шишкарев: «Последнее письмо губернатору отправлял 13 мая — реакции не было»

Бывший инвестор «Черноморца» Сергей Шишкарев объяснил, почему клуб не получил лицензию для выступления в РПЛ.

«Не буду осуждать ни руководство команды, ни владельцев клуба. Они поступили так, как поступили, это останется на их совести. Спортивный ли это результат? Вы сами знаете. «Сочи», находясь на пятом месте в лиге, попал в РПЛ — честь и хвала. Меня информировали, что идут содержательные переговоры по возможному взаимодействию со стадионом «Фишт». 23 января генеральный директор Пономарев отправил два письма: директору «Фишта» и министру физической культуры и спорта. В одном письме «Фишт» предлагается использовать как резервный стадион, в другом — как основной для команды «Черноморец». Как люди, получившие эти письма, должны на это реагировать? В такой ситуации есть моя вина. Наверное, должен следить за всем, но это не моя вахта. Я эти письма увидел только в апреле», — сказал Шишкарев.

Также инвестор «Черноморца» рассказал об обращениях к президенту РФС Александру Дюкову и главе РПЛ Александру Алаеву.

«Писал и связывался, мне пытались помочь и владелец «Сочи», и Александр Дюков (президент РФС. — Прим. «СЭ»), и Александр Алаев (президент РПЛ. — Прим. «СЭ»). Но мне говорили о разночтениях: «Вы просите провести 4-5 матчей, а в официальных документах звучат иные цифры и сроки». Получилось так, как получилось.

14 апреля я писал губернатору Краснодарского края, пытался вовлечь его. Моя идея состояла в том, что нагрузка на краевой стадион для двух инвесторов будет меньше. Я обещал и заменить поля, если необходимо, нести расходы по проведению матчей. Яркий пример — «Крылья Советов» и «Акрон». Думаю, и у нас бы не было большой проблемы. Но даже если бы мы договорились, то уперлись в то, что на стадионе «Центральный» сделать что-то не временным вариантом невозможно. Но я могу вкладывать только туда, где я контролирую строительство и эксплуатацию. Брать на себя расходы и издержки при расселении людей... Куда их переселять? Последнее письмо губернатору я направил 13 мая. К сожалению, реакции не было», — добавил Шишкарев.

«Черноморец» по итогам сезона в первой лиге занял третье место в турнирной таблице, набрав 64 очка. Клуб не участвовал в переходных матчах из-за отсутствия лицензии РФС-1 для участия в РПЛ.