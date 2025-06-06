Шишкарев: «Был порыв сделать предложение «Спартаку», чтобы возглавить команду как президент»

Бывший инвестор «Черноморца» Сергей Шишкарев ответил на вопрос о желании возглавить «Спартак».

«Участие в жизни другого клуба? Да, возможно. У меня есть предложения от Глеба Никитина (губернатор Нижегородской области. — Прим. «СЭ»), от Калининградской области, липецкого губернатора, от Олега Кожемяко (губернатор Приморского края. — Прим. «СЭ»). Ведем переговоры и с московскими клубами. Из футбольной тусовки я не выпадаю. Моей главной любовью остается «Спартак», но вы знаете мое отношение к тому, что сейчас в клубе происходит. Мне непонятно, как Карпин оказывается в «Динамо», а не в «Спартаке». Зачем продлевают контракт с человеком, который ничего не даст этой команде? У меня был порыв сделать предложение «Спартаку», чтобы возглавить команду как президент. Я был бы готов покрыть четвертую-пятую часть бюджета. Это был бы серьезный вызов, у меня есть желание. Если бы были такие переговоры, я бы об этом подумал», — сказал Шишкарев.

По итогам первой лиги-2024/25 команда из Новороссийска заняла третье место в турнирной таблице. После отказа «Черноморцу» в лицензии право принять участие в переходных матчах за место в РПЛ получил «Сочи», который финишировал на 5-й позиции.