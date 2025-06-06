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6 июня 2025, 15:47

Шишкарев: «Был порыв сделать предложение «Спартаку», чтобы возглавить команду как президент»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший инвестор «Черноморца» Сергей Шишкарев ответил на вопрос о желании возглавить «Спартак».

«Участие в жизни другого клуба? Да, возможно. У меня есть предложения от Глеба Никитина (губернатор Нижегородской области. — Прим. «СЭ»), от Калининградской области, липецкого губернатора, от Олега Кожемяко (губернатор Приморского края. — Прим. «СЭ»). Ведем переговоры и с московскими клубами. Из футбольной тусовки я не выпадаю. Моей главной любовью остается «Спартак», но вы знаете мое отношение к тому, что сейчас в клубе происходит. Мне непонятно, как Карпин оказывается в «Динамо», а не в «Спартаке». Зачем продлевают контракт с человеком, который ничего не даст этой команде? У меня был порыв сделать предложение «Спартаку», чтобы возглавить команду как президент. Я был бы готов покрыть четвертую-пятую часть бюджета. Это был бы серьезный вызов, у меня есть желание. Если бы были такие переговоры, я бы об этом подумал», — сказал Шишкарев.

По итогам первой лиги-2024/25 команда из Новороссийска заняла третье место в турнирной таблице. После отказа «Черноморцу» в лицензии право принять участие в переходных матчах за место в РПЛ получил «Сочи», который финишировал на 5-й позиции.

Сергей Шишкарев.«Была попытка манипуляции футбольным результатом, подлость и предательство». Жесткий спич инвестора «Черноморца» Шишкарева
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ФК Спартак (Москва)
ФК Черноморец (Новороссийск)
Сергей Шишкарев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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