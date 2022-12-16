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Шавло — о трансфере Айртона во «Фламенго»: «Жалко отдавать такого игрока»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Экс-генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал трансфер защитника Лукаса Айртона из московского клуба в бразильский «Фламенго».

«Айртон был усилением для «Спартака», — цитирует Шавло «РБ Спорт». — У нас мало левоногих и быстрых защитников. Он мог бы еще улучшить свою игру в «Спартаке», но, к сожалению, Айртон уже ушел. Наверное, ему комфортнее во «Фламенго». В последний год он играл уверенно за «Спартак», забивал, отдавал. Айртон — один из самых быстрых игроков красно-белых за все время. У него есть все качества, чтобы играть за национальную команду Бразилии. Жалко отдавать такого игрока, но «Спартак» за что купил, за то и продал. Теперь надо искать левого защитника».

25-летний Айротон выступал за «Спартак» с конца 2018 года по март 2022. Он провел в составе красно-белых 108 матчей, в которых забил четыре мяча.

Источник: РБ Спорт
Айртон Лукас
ФК Спартак (Москва)
ФК Фламенго
Сергей Шавло
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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Илья Кутепов

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