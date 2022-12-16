Шавло — о трансфере Айртона во «Фламенго»: «Жалко отдавать такого игрока»

Экс-генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал трансфер защитника Лукаса Айртона из московского клуба в бразильский «Фламенго».

«Айртон был усилением для «Спартака», — цитирует Шавло «РБ Спорт». — У нас мало левоногих и быстрых защитников. Он мог бы еще улучшить свою игру в «Спартаке», но, к сожалению, Айртон уже ушел. Наверное, ему комфортнее во «Фламенго». В последний год он играл уверенно за «Спартак», забивал, отдавал. Айртон — один из самых быстрых игроков красно-белых за все время. У него есть все качества, чтобы играть за национальную команду Бразилии. Жалко отдавать такого игрока, но «Спартак» за что купил, за то и продал. Теперь надо искать левого защитника».

25-летний Айротон выступал за «Спартак» с конца 2018 года по март 2022. Он провел в составе красно-белых 108 матчей, в которых забил четыре мяча.