Лепехин: «Отсутствие голов у Кассьерры — не показатель. Результат есть, значит все нормально»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал игру нападающего питерской команды Матео Кассьерры в этом сезоне.

«Если говорить о статистике Кассьерры, то отсутствие голов это не полноценный показатель его работы на поле. Команда идет на первом месте, Кассьерра — футболист этой команды, результат есть, значит все нормально. Какие еще более высокие результаты может показать «Зенит», если мы не играем в еврокубках? Любая команда мира нуждается в усилении любой линии, во всех клубах всегда работают над возможными трансферами. У «Зенита» сейчас же сбалансированный крепкий состав, который выполняет поставленную задачу. Об этом говорит место, которое команда занимает в турнирной таблице РПЛ», — приводит слова Лепехина «РБ Спорт».

25-летний колумбиец провел 20 матчей за «Зенит» во всех турнирах забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Питерский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по итогам первой части сезона. Команда набрала 42 очка за 17 туров.