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Лепехин: «Отсутствие голов у Кассьерры — не показатель. Результат есть, значит все нормально»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал игру нападающего питерской команды Матео Кассьерры в этом сезоне.

«Если говорить о статистике Кассьерры, то отсутствие голов это не полноценный показатель его работы на поле. Команда идет на первом месте, Кассьерра — футболист этой команды, результат есть, значит все нормально. Какие еще более высокие результаты может показать «Зенит», если мы не играем в еврокубках? Любая команда мира нуждается в усилении любой линии, во всех клубах всегда работают над возможными трансферами. У «Зенита» сейчас же сбалансированный крепкий состав, который выполняет поставленную задачу. Об этом говорит место, которое команда занимает в турнирной таблице РПЛ», — приводит слова Лепехина «РБ Спорт».

25-летний колумбиец провел 20 матчей за «Зенит» во всех турнирах забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Питерский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по итогам первой части сезона. Команда набрала 42 очка за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-otsutstvie-golov-e-to-ne-polnotsenny-j-pokazatel-raboty-kass-erry-na-pole/
Константин Лепехин
Матео Кассьерра
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РПЛ
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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