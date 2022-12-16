Сперцян признан болельщиками лучшим игроком «Краснодара» в осенней части сезона

Лучшим футболистом «Краснодара» в осенней части сезона стал полузащитник Эдуард Сперцян, сообщает пресс-служба клуба.

Именно ему болельщики отдали большинство голосов в опросе, прошедшем на официальном сайте клуба.

Второе место у голкипера Матвея Сафонова, третий — полузащитник Ильзат Ахметов.

В нынешнем сезоне 22-летний хавбек в 16 матчах РПЛ забил 9 голов и сделал 6 голевых передач.