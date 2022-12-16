Сперцян признан болельщиками лучшим игроком «Краснодара» в осенней части сезона
Лучшим футболистом «Краснодара» в осенней части сезона стал полузащитник Эдуард Сперцян, сообщает пресс-служба клуба.
Именно ему болельщики отдали большинство голосов в опросе, прошедшем на официальном сайте клуба.
Второе место у голкипера Матвея Сафонова, третий — полузащитник Ильзат Ахметов.
В нынешнем сезоне 22-летний хавбек в 16 матчах РПЛ забил 9 голов и сделал 6 голевых передач.
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|
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|5
|2
|32-23
|35
|
4
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|8
|5
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|
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|
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|
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|7
|4
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|
14
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|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
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|17
|3
|3
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
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Факел
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|1
|3
|
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Торпедо М
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|1
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