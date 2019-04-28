Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог встречи 26-го тура премьер-лиги с "Крыльями Советов" (4:2).

– С чем связан переход на пять защитников? Почему вы отдали мяч сопернику во втором тайме?

– Подустали во втором тайме. Естественно, наши нападающие не так активно прессинговали, как до перерыва. Плюс перестраховывались игроки, оберегали тылы, чтобы "Крылья" могли туда вбегать и проводить атаки. Замена связана с тем, что несло нам угрозу – подачи с фланга. Плюс выпустили Корниленко, который хорошо играет вверху. Крайние защитники соперника играли широко, поэтому мы добавили в оборону еще одного игрока. Стали надежнее играть в обороне.

– Почему вышел Анюков, а не Нету или Маммана?

– Он лучше понимает эту позиции. Луиш чаще играл левого центрального, а с Мамманой разница в понимании схемы. У Анюкова лучше и взаимодействие со Смольниковым, потому что они говорят на одном языке. (Гоша Чернов)