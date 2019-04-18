Сергей Семак: "ВАР в России нужен уже давно"

Главный тренер "Зенита" на пресс-конференции перед матчем с "Краснодаром" поделился мнением о системе ВАР.

– Во вчерашних матчах ЛЧ ВАР сыграл ключевую роль. Россия созрела для этой технологии? Когда нужно ее вводить? – вопрос Семаку.

– Уже давно нужно. Вопрос в технической базе и возможностях: стадионах, людях, которые будут взаимодействовать с судьями. ВАР необходим, это правильное решение. Даже вчера, несмотря на обидные решения в плане результата, все признают, что это справедливо и заслуженно. Например, в матче "Ливерпуля" и "Порту" было невозможно увидеть офсайд в момент передачи. Если есть возможность разобраться в ситуации, это плюс, в том числе для судей. (Егор Бычков)​

Игра "Краснодар" – "Зенит" пройдет на "Арена Краснодар" 20 апреля, начало – в 21.00 (мск).

"Зенит" занимает первое место с 48 очками в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" с 42 баллами располагается на третьей строчке.

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