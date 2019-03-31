13:58 | Футбол — РПЛ

Сергей Семак: "В матче с "Оренбургом" "Зениту" нужно играть быстро и качественно

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак - о матче с "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России

- Как пробить оборону "Оренбурга"? Вопрос в том, что в нашем чемпионате мало футболистов, которые могут обыгрывать один в один, создавать опасные ситуации, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". -  Уровень игры команд в обороне отличается надежностью, а креативных игроков не так много. Понимаем, что  нужно играть быстро и качественно, чтобы мяч двигался быстрее. Если будет необходимая скорость, то и моменты будут.

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Зенит - Оренбург

 

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