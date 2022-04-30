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Семак сравнялся с Якушиным и Лобановским. Впереди — только Романцев

Семак сравнялся с Якушиным и Лобановским по количеству чемпионских титулов
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в

В субботу главный тренер «Зенита» Сергей Семак выиграл девятое чемпионство в карьере.

46-летний специалист добавил четвертый титул во главе «Зенита» к пяти, взятым в бытность футболистом — в этом качестве он занимал первое место с ЦСКА, «Рубином» (дважды) и сине-бело-голубыми (дважды).

В отечественной истории было 17 таких специалистов. По общему количеству золота Семак сравнялся с Михаилом Якушиным и Валерием Лобановским.

Выше — только Олег Романцев, который дважды становился лучшим в СССР (по разу как игрок и как тренер) и восемь раз — в России.

Все победители чемпионатов СССР и России и как игроки, и как тренеры

Чемпионства

Всего

Футболист

Тренер

Олег Романцев

1

9

10

Михаил Якушин

3

6

9

Валерий Лобановский*

1

8

9

Сергей Семак

5

4

9

Никита Симонян

4

3

7

Вячеслав Соловьев

5

1

6

Валентин Николаев

5

1

6

Анатолий Пузач

4

1

5

Василий Соколов

2

2

4

Николай Гуляев

2

2

4

Константин Бесков

2

2

4

Гавриил Качалин

2

1

3

Валентин Иванов

2

1

3

Олег Базилевич*

1

2

3

Виктор Дубинин

1

1

2

Эдуард Малофеев

1

1

2

Георгий Ярцев

1

1

2

* В 1974 и 1975 годах Лобановский занимал должность главного тренера киевского «Динамо» на пару с Олегом Базилевичем.

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

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Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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