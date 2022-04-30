Семак сравнялся с Якушиным и Лобановским по количеству чемпионских титулов

В субботу главный тренер «Зенита» Сергей Семак выиграл девятое чемпионство в карьере.

46-летний специалист добавил четвертый титул во главе «Зенита» к пяти, взятым в бытность футболистом — в этом качестве он занимал первое место с ЦСКА, «Рубином» (дважды) и сине-бело-голубыми (дважды).

В отечественной истории было 17 таких специалистов. По общему количеству золота Семак сравнялся с Михаилом Якушиным и Валерием Лобановским.

Выше — только Олег Романцев, который дважды становился лучшим в СССР (по разу как игрок и как тренер) и восемь раз — в России.

Все победители чемпионатов СССР и России и как игроки, и как тренеры

Чемпионства Всего Футболист Тренер Олег Романцев 1 9 10 Михаил Якушин 3 6 9 Валерий Лобановский* 1 8 9 Сергей Семак 5 4 9 Никита Симонян 4 3 7 Вячеслав Соловьев 5 1 6 Валентин Николаев 5 1 6 Анатолий Пузач 4 1 5 Василий Соколов 2 2 4 Николай Гуляев 2 2 4 Константин Бесков 2 2 4 Гавриил Качалин 2 1 3 Валентин Иванов 2 1 3 Олег Базилевич* 1 2 3 Виктор Дубинин 1 1 2 Эдуард Малофеев 1 1 2 Георгий Ярцев 1 1 2

* В 1974 и 1975 годах Лобановский занимал должность главного тренера киевского «Динамо» на пару с Олегом Базилевичем.