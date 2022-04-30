Семак сравнялся с Якушиным и Лобановским. Впереди — только Романцев
В субботу главный тренер «Зенита» Сергей Семак выиграл девятое чемпионство в карьере.
46-летний специалист добавил четвертый титул во главе «Зенита» к пяти, взятым в бытность футболистом — в этом качестве он занимал первое место с ЦСКА, «Рубином» (дважды) и сине-бело-голубыми (дважды).
В отечественной истории было 17 таких специалистов. По общему количеству золота Семак сравнялся с Михаилом Якушиным и Валерием Лобановским.
Выше — только Олег Романцев, который дважды становился лучшим в СССР (по разу как игрок и как тренер) и восемь раз — в России.
Все победители чемпионатов СССР и России и как игроки, и как тренеры
|
|
Чемпионства
|
Всего
|
|
Футболист
|
Тренер
|
|
Олег Романцев
|
1
|
9
|
10
|
Михаил Якушин
|
3
|
6
|
9
|
Валерий Лобановский*
|
1
|
8
|
9
|
Сергей Семак
|
5
|
4
|
9
|
Никита Симонян
|
4
|
3
|
7
|
Вячеслав Соловьев
|
5
|
1
|
6
|
Валентин Николаев
|
5
|
1
|
6
|
Анатолий Пузач
|
4
|
1
|
5
|
Василий Соколов
|
2
|
2
|
4
|
Николай Гуляев
|
2
|
2
|
4
|
Константин Бесков
|
2
|
2
|
4
|
Гавриил Качалин
|
2
|
1
|
3
|
Валентин Иванов
|
2
|
1
|
3
|
Олег Базилевич*
|
1
|
2
|
3
|
Виктор Дубинин
|
1
|
1
|
2
|
Эдуард Малофеев
|
1
|
1
|
2
|
Георгий Ярцев
|
1
|
1
|
2
* В 1974 и 1975 годах Лобановский занимал должность главного тренера киевского «Динамо» на пару с Олегом Базилевичем.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0