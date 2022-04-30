«Зенит» решил вопрос о продлении контракта с Семаком

Генеральный директор Александр Медведев сообщил журналистам, что «Зенит» решил вопрос о продлении контракта с главным тренером Сергеем Семаком.

Сегодня, 30 апреля, в рамках 27-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» обыграл «Локомотив» (3:1) и досрочно стал чемпионом России. Для главного тренера команды Сергея Семака это четвертый трофей победителя РПЛ в тренерской карьере.

Напомним, Семак одержал с «Зенитом» четыре победы в чемпионате России подряд. Он возглавил команду в 2018 году.

Действующий контракт Семака с петербургским клубом истекает в конце сезона-2021/22, но имеет опцию автоматического продления еще на один сезон при взаимной договоренности сторон.