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Сегодня, 22:53

«Зенит» решил вопрос о продлении контракта с Семаком

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Генеральный директор Александр Медведев сообщил журналистам, что «Зенит» решил вопрос о продлении контракта с главным тренером Сергеем Семаком.

Сегодня, 30 апреля, в рамках 27-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» обыграл «Локомотив» (3:1) и досрочно стал чемпионом России. Для главного тренера команды Сергея Семака это четвертый трофей победителя РПЛ в тренерской карьере.

Напомним, Семак одержал с «Зенитом» четыре победы в чемпионате России подряд. Он возглавил команду в 2018 году.

Действующий контракт Семака с петербургским клубом истекает в конце сезона-2021/22, но имеет опцию автоматического продления еще на один сезон при взаимной договоренности сторон.

Сергей Семак
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
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30.04 16:30
Краснодар – Ростов
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