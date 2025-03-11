Семак: «Пятибратов сказал мне, что поведение Божина, его жесты не связаны с проявлением расизма»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем разговоре с главным тренером «Факела» Дмитрием Пятибратовым.

11 марта председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «СЭ», что комитет получил от сине-бело-голубых заявление с просьбой отменить красную карточку полузащитника Вендела. Заседание КДК пройдет в четверг, 13 марта.

«Что касается ситуации, то сразу после игры мне позвонил Саша Беленов и я объяснил ему нашу позицию. Вчера мы поговорили с Дмитрием Пятибратовым. Главный тренер «Факела» сказал, что неспортивное поведение Божина на футбольном поле, его жесты, которые он показывал, не связаны с проявлением расизма. Мы абсолютно хорошо пообщались. Конечно, эмоции есть у всех в течение матча, это тоже объяснимо, поэтому разговор получился продуктивным. Мы постарались понять друг друга и закончить эту историю, которая касается футбольных клубов и игроков, чтобы сконцентрироваться на выступлении наших команд. Пожелаем им удачи в их борьбе, так же как и они пожелали удачи нам в нашей борьбе», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Главный тренер «Зенита» высказался о поведении болельщиков во время матча. Семак заявил, что эта ситуация с Венделом покажет то, как хорошо работает система Fan ID.

«Сейчас очень интересно будет посмотреть, как на самом деле работает Fan ID, потому что те люди, которые себя так ведут, должны нести справедливое наказание. У нас есть прекрасная возможность убедиться в том, что эта система работает», — отметил Семак.

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС рассмотрит четыре эпизода по итогам матча «Факел» — «Зенит».

«Зенит» после 20 туров чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице, набрав 43 очка. На первой строчке находится «Краснодар», который опережает сине-бело-голубых по дополнительным показателям.

«Факел» с 14 очками занимает 15-е место в турнирной таблице. На последней строчке находится «Оренбург» (8 очков). На 13-й и 14-й строчках располагаются махачкалинское «Динамо» (18) и «Ахмат» (17) соответственно.