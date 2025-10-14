Семак — о Жерсоне: «Он провел очень сложный сезон и сильно устал»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в разговоре с «СЭ» высказался о состоянии здоровья полузащитника сине-бело-голубых Жерсона.

«У Жерсона все хорошо, за исключением того, что он травмирован. Он провел действительно очень сложный сезон и сильно устал», — сказал Семак «СЭ».

Полузащитник принял участие в 6 матчах за «Зенит» в РПЛ, не отметившись результативными действиями. Его контракт с российским клубом рассчитан до июня 2030 года.