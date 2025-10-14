Семак — о сравнении Глушенкова и Аршавина: «На вкус и цвет. Каждому свое»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в разговоре с «СЭ» отреагировал на сравнение уровня таланта экс-игрока петербуржцев Андрея Аршавина и полузащитника сине-бело-голубых Максима Глушенкова.

«Сравнение Глушенкова и Аршавина? Я в этой дискуссии участия не принимаю. На вкус и цвет... Каждому свое», — сказал Семак «СЭ».

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что считает некорректным сравнение Глушенкова и Аршавина.