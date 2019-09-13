Сергей Семак: «Пятница, 13-е? Судя по результату, ничего страшного нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог матча 9-го тура российской премьер-лиги с «Арсеналом» (3:1).

— «Зенит» играл не на больших скоростях. В голове был матч с «Лионом»?

— И подавно нет. У тренерского штаба что-то есть, что-то разбираем. Но игроки готовились к этому матчу. Что касается скоростей, то соперники большими силами оборонялись. Всегда сложно играть с командами, которые играют в пять защитников. Плотность большая, да и бежать неохота, так как соперник стоит у своих ворот.

— Матч проходил в пятницу, 13-е. Ваше отношение к суевериям?

— Никаких проблем. Нам нужно играть, а даты, числа — это не имеет значения. Может, у кого-то из игроков есть суеверия, но, судя по результату, ничего страшного нет. (Гоша Чернов)

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