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28 ноября 2025, 00:20

«Кинопоиск» и «Зенит» представили документальный проект «Ребята с нашего двора»

Эпизод, главным героем которого стал Александр Кержаков, уже доступен в онлайн-кинотеатре.

«Кинопоиск» совместно с футбольным клубом «Зенит» запускают документальный проект «Ребята с нашего двора», который посвящен истокам любви к футболу в Петербурге. Фильм исследует феномен самой популярной игры с мячом во дворе — там, где рождаются будущие чемпионы и формируется настоящая фанатская культура.

Ведущим проекта стал Антон Лиссов — вокалист группы Jane Air, житель Петербурга, влюбленный в футбол. Вместе с героем первого выпуска, легендой «Зенита» Александром Кержаковым, они обсуждают связь прошлого и настоящего, города и клуба, детства и большой игры в формате живой прогулки по петербургским дворам, а архивные кадры добавляют эмоциональных красок, усиливающих связь времен.

Лиссов и Кержаков встречаются на старой футбольной площадке, гуляют по дворам и встречают новых знакомых — юных петербуржцев, энтузиастов и тренеров. Документальный проект не просто фиксирует реальность — он создает эмоциональный мост между поколениями болельщиков и игроков, напоминая, что футбол — это не только стадион и трансляции, но также игра в любую погоду на не всегда идеальном покрытии, а «Зенит» — это не только клуб, но и часть городской идентичности.

«Двор — это не место, это состояние души и начало пути каждого, кто когда-либо мечтал стать чемпионом, ведь любовь к футболу начинается за воротами собственного двора, а не на трибунах» — поделился Александр Кержаков.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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