«Кинопоиск» и «Зенит» представили документальный проект «Ребята с нашего двора»

Эпизод, главным героем которого стал Александр Кержаков, уже доступен в онлайн-кинотеатре.

«Кинопоиск» совместно с футбольным клубом «Зенит» запускают документальный проект «Ребята с нашего двора», который посвящен истокам любви к футболу в Петербурге. Фильм исследует феномен самой популярной игры с мячом во дворе — там, где рождаются будущие чемпионы и формируется настоящая фанатская культура.

Ведущим проекта стал Антон Лиссов — вокалист группы Jane Air, житель Петербурга, влюбленный в футбол. Вместе с героем первого выпуска, легендой «Зенита» Александром Кержаковым, они обсуждают связь прошлого и настоящего, города и клуба, детства и большой игры в формате живой прогулки по петербургским дворам, а архивные кадры добавляют эмоциональных красок, усиливающих связь времен.

Лиссов и Кержаков встречаются на старой футбольной площадке, гуляют по дворам и встречают новых знакомых — юных петербуржцев, энтузиастов и тренеров. Документальный проект не просто фиксирует реальность — он создает эмоциональный мост между поколениями болельщиков и игроков, напоминая, что футбол — это не только стадион и трансляции, но также игра в любую погоду на не всегда идеальном покрытии, а «Зенит» — это не только клуб, но и часть городской идентичности.

«Двор — это не место, это состояние души и начало пути каждого, кто когда-либо мечтал стать чемпионом, ведь любовь к футболу начинается за воротами собственного двора, а не на трибунах» — поделился Александр Кержаков.