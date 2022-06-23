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Захарян признан лучшим молодым футболистом России по итогам сезона-2021/22

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян признан лучшим молодым футболистом России по итогам сезона-2021/22, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В прошедшем сезоне Захарян забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач в 33 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

По итогам сезона-2021/22 «Динамо» выиграло бронзовые медали Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ), а также вышло в финал БЕТСИТИ Кубка России, где проиграло «Спартаку» (1:2).

Источник: https://t.me/rfsruofficial/2561
Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
РФС
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