Сергей Семак: "Первая же атака "Уфы" привела к голу"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак считает, что его команда потеряла концентрацию в матче 19-го тура чемпионата России с "Уфой" (2:1). Это, по его мнению, стало причиной первого пропущенного мяча.

– Здесь цепочка ошибок. Первый же выход на нашу половину поля привел к голу, а до этого моментов не было. Усыпляется бдительность, когда долго владеем мячом, наверное, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Семак. – Уже разобрали, кто недоработал, как это получилось. Хорошо, что сразу забили, потом второй. У нас были моменты и в первом, и во втором тайме. Можно было забивать и не доводить до нервной концовки, когда каждый рикошет, отскок может сказаться на результате.