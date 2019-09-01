Сергей Семак: «Очков на старте хотелось бы больше, но сезон длинный — мы доберем»
21:33
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил стартовый отрезок чемпионата России для его команды. Сегодня действующие чемпионы обыграли «Спартак» в рамках 8-го тура РПЛ (1:0).
— С точки зрения качества игры если взять статистику мы провели неплохо, на хорошем уровне, — сказал Семак на пресс-конференции. — Хромает реализация. Если мы не забиваем, то и выиграть не можем. Есть ошибки судейские, где-то не повезло нам. Мы играли и с «Краснодаром» лучше, и с «Ахматом», и с «Уфой». Что касается количества и качества, то нормально. Очков хотелось бы больше. Но сезон длинный: где-то потеряем, где-то найдем. (Александр Рогулев)
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи
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