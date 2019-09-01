Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил стартовый отрезок чемпионата России для его команды. Сегодня действующие чемпионы обыграли «Спартак» в рамках 8-го тура РПЛ (1:0).

— С точки зрения качества игры если взять статистику мы провели неплохо, на хорошем уровне, — сказал Семак на пресс-конференции. — Хромает реализация. Если мы не забиваем, то и выиграть не можем. Есть ошибки судейские, где-то не повезло нам. Мы играли и с «Краснодаром» лучше, и с «Ахматом», и с «Уфой». Что касается количества и качества, то нормально. Очков хотелось бы больше. Но сезон длинный: где-то потеряем, где-то найдем. (Александр Рогулев)