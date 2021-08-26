Сергей Семак оценил старт «Зенита» в сезоне
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над ЦСКА в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ (1:0) оценил старт команды в новом сезоне.
— Сейчас наступит пауза. После шести туров у вас 14 очков. Как оцените старт?
— Если честно, думал, что будет хуже. Ребята — молодцы. Хочется побежать всегда. Где-то удача сопутствовала, где-то не повезло. Набрали то количество очков, которое заслужили.
— Чем команда будет заниматься во время паузы на сборных?
— Будем работать. Те, кто остались — 8-10 человек — будут тренироваться с нами на базе. Остальные разъедутся по сборным. Сейчас окно для международных матчей сдвинуто, в Южной Америке вообще будут играть 10 сентября ночью, так что к следующему матчу вряд ли мы будем иметь в распоряжении и Барриоса, и Клаудиньо.
«Зенит» после шести матчей набрал 14 очков и занимает первое место в турнирной таблице.
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