Сергей Семак оценил старт «Зенита» в сезоне

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над ЦСКА в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ (1:0) оценил старт команды в новом сезоне.

— Сейчас наступит пауза. После шести туров у вас 14 очков. Как оцените старт?

— Если честно, думал, что будет хуже. Ребята — молодцы. Хочется побежать всегда. Где-то удача сопутствовала, где-то не повезло. Набрали то количество очков, которое заслужили.

— Чем команда будет заниматься во время паузы на сборных?

— Будем работать. Те, кто остались — 8-10 человек — будут тренироваться с нами на базе. Остальные разъедутся по сборным. Сейчас окно для международных матчей сдвинуто, в Южной Америке вообще будут играть 10 сентября ночью, так что к следующему матчу вряд ли мы будем иметь в распоряжении и Барриоса, и Клаудиньо.

«Зенит» после шести матчей набрал 14 очков и занимает первое место в турнирной таблице.