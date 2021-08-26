Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Алексей Березуцкий высказался о поражении от «Зенита»

22:58
Теги:

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение армейцев в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:1).

— Игра разбилась на отрезки. В каких-то отрезках сильнее были мы бы, в каких-то — «Зенит». Соперник реализовал момент во втором тайме.

— Почему решили сыграть в три центральных защитника?

— План перейти на три центральных защитника был давно, еще на сборах. Сейчас все здоровы. Считаю, что в общем-то эксперимент достаточно удачный, будем смотреть дальше. Как вы понимаете современным командам нужно использовать несколько схем. Мы не исключение.

Единственный мяч в этой игре забил Сердар Азмун.

Зенит — ЦСКА

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Жителю Твери грозит 18 лет за самооборону и защиту жены и ребенка
Волочкова решила засудить соседей за слив неприличного фото
Взрыв произошел на складе воинской части в Казахстане
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр