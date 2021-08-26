Алексей Березуцкий высказался о поражении от «Зенита»
22:58
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение армейцев в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:1).
— Игра разбилась на отрезки. В каких-то отрезках сильнее были мы бы, в каких-то — «Зенит». Соперник реализовал момент во втором тайме.
— Почему решили сыграть в три центральных защитника?
— План перейти на три центральных защитника был давно, еще на сборах. Сейчас все здоровы. Считаю, что в общем-то эксперимент достаточно удачный, будем смотреть дальше. Как вы понимаете современным командам нужно использовать несколько схем. Мы не исключение.
Единственный мяч в этой игре забил Сердар Азмун.
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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