Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 6-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0).

— Как и ожидалось, матч складывался очень тяжело. По первому тайму начали неплохо с контролем, качество игры было хорошим. Но впоследствии мы не совсем удачно сыграли в простых ситуациях. В перерыве нужно было навести порядок в обороне, что и сделали. Во втором тайме сыграли гораздо надежнее. Мы не преуспели по количеству явных голевых моментов, но хорошие подходы были, смогли забить мяч и победить. Спасибо ребятам за самоотдачу. Был сложный цикл, много выездных матчей. Несмотря ни на что, добились важной для нас победы.

— Предполагали ли вы, что ЦСКА выйдет в три центральных защитника? С чем связан ваш переход на три центральных защитника в перерыве? Почему заменили именно Караваева?

— Предполагали, что армейцы могут выйти, но не ожидали. Мы перешли, потому что проигрывали борьбу Заболотному, который цеплялся за мяч. Нам нужно было минимизировать количество моментов у наших ворот. Выпустили Чистякова, который хорошо играет на втором этаже, при стандартных положениях. У Димы был момент, да и у своих ворот сыграл надежно. Караваева заменили, потому что Кузяев выглядит хорошо, ему эта позиция знакома. И если бы мы захотели вернуться на игру в четыре защитника, то Кузяев понадобился нам в центре.

— Не планируете в дальнейшем использовать схему с тремя центральными защитниками? Хватает ли вам игроков в обороне?

— Мы должны исходить из возможностей и количества наших игроков. Игроков обороны, конечно, не хватает. Перед Лигой чемпионов у нас неполный состав, даже до 20 игрокам мы недоберем. Дай бог, чтобы пандемия не выбивала игроков. Если будет такая же ситуация, как год назад, нам придется сложно. Придется совсем молодым ребятам играть.

— Что произошло после 25 минуты?

— Проблемы две. Во-первых, линия обороны играла низко. Поэтому разрывы и были между линиями. Плюс средняя линия была недостаточно активна при переходах от обороны в атаку.

«Зенит», продливший беспроигрышную серию до шести матчей, набрал 14 очков и вышел в лидеры чемпионата России. ЦСКА (9 очков) идет на шестой строчке.