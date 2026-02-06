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Семак о Соболеве в матче с «Краснодаром»: «Действовал полезно, но, к сожалению, не забил»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Сергей Семак и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру защитника Игоря Дивеева и нападающего Александра Соболева в матче зимнего турнира РПЛ против «Краснодара» (0:3).

В первом тайме встречи Соболев упустил голевой момент: форвард откликнулся на прострел и с метра не сумел попасть в пустые ворота «быков».

— Как вы оцениваете адаптацию Дивеева?

— Я давно знаю Игоря. Это прекрасный человек и большой профессионал. Конечно, нужно привыкать друг другу и сыгрываться, привыкать к нашим требованиям. Если нужно время, чтобы сыграть и набрать физическую форму.

— Что с Соболевым?

— Он провел хороший матч, много и хорошо двигался. Много принимался мячи и разворачивал. Он действовал достаточно полезно, но, к сожалению, не забил.

Ранее Семак не стал комментировать информацию о том, что нападающий «Аль-Насра» Джон Дуран близок к переходу в «Зенит».

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Александр Соболев
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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