Семак о Соболеве в матче с «Краснодаром»: «Действовал полезно, но, к сожалению, не забил»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру защитника Игоря Дивеева и нападающего Александра Соболева в матче зимнего турнира РПЛ против «Краснодара» (0:3).

В первом тайме встречи Соболев упустил голевой момент: форвард откликнулся на прострел и с метра не сумел попасть в пустые ворота «быков».

— Как вы оцениваете адаптацию Дивеева?

— Я давно знаю Игоря. Это прекрасный человек и большой профессионал. Конечно, нужно привыкать друг другу и сыгрываться, привыкать к нашим требованиям. Если нужно время, чтобы сыграть и набрать физическую форму.

— Что с Соболевым?

— Он провел хороший матч, много и хорошо двигался. Много принимался мячи и разворачивал. Он действовал достаточно полезно, но, к сожалению, не забил.

Ранее Семак не стал комментировать информацию о том, что нападающий «Аль-Насра» Джон Дуран близок к переходу в «Зенит».