Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 20-го тура РПЛ против «Локомотива».

— Стараемся готовиться непосредственно к сопернику, не забывая свои элементы, которые нужно улучшать, — цитирует Семака официальный сайт клуба. — Идет стандартная подготовка, которая у нас есть к каждой команде.

Все соскучились по дому, закончились сборы — достаточно сложный этап для игроков, когда они проводят много времени далеко от семьи. Все это в прошлом. Готовимся к игре. Понимаем, насколько сложный и тяжелый матч ждет нас против одной из лучших команд России.

— Насколько комфортно будет вкатываться в сезон, учитывая силу соперника?

— Должны заново набирать обороты. Учитывая, что это официальная игра, как сложится, сказать достаточно сложно. Мы со своей стороны должны выкладываться на сто процентов, делать все ради победы.

— Подготовка к «Локомотиву» началась еще на сборах или сейчас, непосредственно перед игрой? В чем сильные стороны нынешнего «Локомотива»?

— Начали готовиться сейчас. Конечно, тренерский штаб держал в уме, смотрели матчи и раньше. Но игроки занимались в обычном режиме. У нас 11 матчей только в чемпионате, конечно, нет смысла за месяц начинать готовиться к каждому отдельно взятому сопернику.

«Локомотив» — опытная команда, где есть прекрасные футболисты, есть позиции, где действуют лучшие игроки нашего чемпионата. Команда, которая очень здорово действует в быстрых атаках, игроки здорово оснащены технически. Нас ждет очень сложный матч. Ждем его с нетерпением.

— Есть ли сложность при подготовке к «Локомотиву» в том, что у них тоже не было официальных матчей и ориентироваться приходится на товарищеские игры?

— Команды очень хорошо знают друг друга, не раз встречались. Юрий Палыч прекрасно знает возможности наших игроков, так же и мы прекрасно знаем возможности футболистов «Локомотива». Мы со своей стороны готовимся, но очень многое решается на футбольном поле. Все зависит от игроков в определенный день, в определенное время. Сюрпризов нет, ждем интересной игры.