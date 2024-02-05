Коваленко рассказал, что «Зенит» хочет победить в Кубке равноправия

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко прокомментировал победу над «Аль-Духаилем» (2:0) в товарищеском матче в Кубке равноправия.

«Конечно, мы следим за результатами — нам хочется победить в этом международном турнире, мы стараемся показать себя с лучшей стороны и выиграть все матчи», — цитирует Коваленко пресс-служба клуба.

6 февраля «Зенит» встретится с армянский клубом «Ноа». Начало — в 17.00 мск.