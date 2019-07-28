Сергей Семак: "Надеюсь, одного-двоих футболистов сможем подписать"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью официальному сайту клуба рассказал о возможном усилении команды. Также он выразил мнение об игре новичка Алексея Сутормина в матче чемпионата России против его бывшей команды "Оренбурга" (2:0).
– Давали ли вы особенную установку Сутормину лично? Например, выложиться на двести процентов.
– Надо всегда играть на сто процентов. Принципиальные поединки добавляют эмоций, прежде всего, Всегда нужно играть на сто процентов, сегодня не исключение. К сожалению, ему не удалось забить, но сыграл он полезно.
– Какое вообще впечатление оставляет Сутормин?
– Если он играет в старте, то хорошее. Борется за место в стартовом составе и у него это получается.
– Планируются ли новые люди в команду? Чего вообще ждете от европейского сезона?
– Европейский сезон европейским. Нам нужно проделать большую работу, чтобы быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов. Думаем о тех матчах, которые есть. По поводу усиления – думаем, надеюсь, одного-двоих футболистов сможем подписать. Сейчас оптимизируем количество игроков, которые у нас есть.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-07-28-sergey-semak-v-orenburge-neprosto-lyuboy-komande-tem-priyatnee-pobezhdat.htm