Сергей Прядкин: «В декабре 2020 года телеконтракт может быть пересмотрен»

Президент РПЛ Сергей Прядкин на презентации комплексного исследования экономики российского футбола от компании PWC сказал, что в декабре 2020 года телевизионный контракт лиги может быть пересмотрен.

— В нынешнем контракте лиги с вещателем есть пункт, что по достижении определенного числа подписчиков в декабре 2020 года мы имеем право сесть за стол переговоров и пересмотреть контракт, — сказал Прядкин. — К сожалению, отсутствие конкурентная среда. Когда был Тендер по продаже прав, мы хотели разбить их на четыре вида. Но только в диджитале было 5-6 предложений. И все. Так что пошли по пути полного пакета реализации прав. К сожалению, других конкурентов не было. Но уже сейчас они появляются. Возможно, в связи с этим вырастут и доходы. Пока же, к сожалению, 12 лет стоим на одном уровне. (Дмитрий Гирин)

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