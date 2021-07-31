Новичок «Крыльев» Иванисеня сравнил чемпионаты России и Украины

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня после матча со «Спартаком» во 2-м туре чемпионата России отметил, что начинает понимать турнир. Ранее 27-летний новичок самарцев всю карьеру провел в украинских клубах.

«Конечно, когда ты приезжаешь в новую страну и впервые выходишь играть, естественно, нужно привыкнуть и понять, какой здесь футбол. Как здесь играют — быстро или медленно, как переходят из обороны в атаку. В любом случае, за два тура я уже ознакомился, ведь мы сыграли и с «Ахматом», и со «Спартаком». Поэтому, да, я уже понял, какой здесь футбол. Он здесь более открытый, команды дают играть, нет такого, что закрываются на своей половине поля. Поэтому интересный чемпионат», — цитирует пресс-служба клуба .