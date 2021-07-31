Новичок «Крыльев» Иванисеня сравнил чемпионаты России и Украины
Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня после матча со «Спартаком» во 2-м туре чемпионата России отметил, что начинает понимать турнир. Ранее 27-летний новичок самарцев всю карьеру провел в украинских клубах.
«Конечно, когда ты приезжаешь в новую страну и впервые выходишь играть, естественно, нужно привыкнуть и понять, какой здесь футбол. Как здесь играют — быстро или медленно, как переходят из обороны в атаку. В любом случае, за два тура я уже ознакомился, ведь мы сыграли и с «Ахматом», и со «Спартаком». Поэтому, да, я уже понял, какой здесь футбол. Он здесь более открытый, команды дают играть, нет такого, что закрываются на своей половине поля. Поэтому интересный чемпионат», — цитирует пресс-служба клуба .
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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