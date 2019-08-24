Сергей Матвеев: «Ошибка Сафонова? Делать акцент на этом не стоит»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после матча 7-го тура чемпионата России против «Локомотива» (1:1) отметил, что «быки» были ближе к победе.

- Всегда пропуск гола в начале игры меняет ход. Мы быстро перестроились и играли в атаку, — отметил Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер». — Были и хорошие контроль, и моменты. Мы были ближе к победе, чем «Локомотив».

Ошибка Сафонова? Он так много выручал нас, что делать акцент на этом не стоит.

Что касается концовки, то мы выглядели хорошо. Мы пытаемся ротировать состав. Где-то получается хорошо, где-то чуть хуже. Сегодня хорошо.

Шапи впервые забил головой, хотя я его давно знаю.

«Олимпиакос»? Мы надеемся на лучшее. Никто руки не упустил. Были примеры в истории. Забьем быстрый гол, может все перевернуться.