Сергей Кузнецов: «Ничего не могу сказать о своем будущем в «Спартаке»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов после матча 12-го тура премьер-лиги против «Краснодара» (1:2) заявил, что ничего не знает о своем будущем в московском клубе.

— Пока не могу ничего сказать о своем будущем, — сказал Кузнецов в эфире канала «Матч Премьер». — Не общался с руководством, не знаю. Мы готовили к игре команду, старались сделать все, что можно. В течение ближайших дней будем разговаривать. Не знаю пока.

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