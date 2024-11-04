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Сегодня, 13:45

Карасев получил назначение. «Спартаку» бесполезно жаловаться на удаление Литвинова?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Департамент судейства и инспектирования РФС (ДСИ) определил судей первых четвертьфинальных матчей Пути РПЛ FONBET Кубка России. На один из них, между «Зенитом» и «Ахматом», в роли видеоарбитра (ВАР) назначен Сергей Карасев.

Он выполнял функции ВАР и в дерби ЦСКА — «Спартак» (0:2). И именно из-за его вмешательства после массовой стычки игроков и просмотра видеозаписи судья Алексей Сухой вдобавок к наказанию Виллиана Роши удалил спартаковца Руслана Литвинова.

Выходит, что назначением Карасева ДСИ уже признал его правоту и сделал бесполезной попытку «Спартака» обжаловать удаление своего футболиста? Или же ВАР все-таки зря вмешался, но ему снова, несмотря на ошибку, дали новую игру, как это уже случалось в сезоне?

Интересно, что Карасева опять назначили на матч с участием «Зенита». Напомню, что у сине-бело-голубых были серьезные претензии к московскому рефери после встречи 13-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1).

Игрок ЦСКА Виллиан Роша и&nbsp;футболист &laquo;Спартака&raquo; Срджан Бабич устроили массовую драку в&nbsp;дерби. 2&nbsp;ноября 2024 года. Виллиана Рошу избаловала ЭСК, но в драке в дерби виноват судья Сухой

Руслан Литвинов
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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Локомотив – Факел
 - : -
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 - : -
9.11 19:00
Ростов – Химки
 - : -
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
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10.11 19:45
Рубин – Краснодар
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Джон Кордоба

Краснодар

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

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Руслан Литвинов

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