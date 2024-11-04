Карасев получил назначение. «Спартаку» бесполезно жаловаться на удаление Литвинова?

Департамент судейства и инспектирования РФС (ДСИ) определил судей первых четвертьфинальных матчей Пути РПЛ FONBET Кубка России. На один из них, между «Зенитом» и «Ахматом», в роли видеоарбитра (ВАР) назначен Сергей Карасев.

Он выполнял функции ВАР и в дерби ЦСКА — «Спартак» (0:2). И именно из-за его вмешательства после массовой стычки игроков и просмотра видеозаписи судья Алексей Сухой вдобавок к наказанию Виллиана Роши удалил спартаковца Руслана Литвинова.

Выходит, что назначением Карасева ДСИ уже признал его правоту и сделал бесполезной попытку «Спартака» обжаловать удаление своего футболиста? Или же ВАР все-таки зря вмешался, но ему снова, несмотря на ошибку, дали новую игру, как это уже случалось в сезоне?

Интересно, что Карасева опять назначили на матч с участием «Зенита». Напомню, что у сине-бело-голубых были серьезные претензии к московскому рефери после встречи 13-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1).