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Сегодня, 14:26

Вратарь «Акрона» Волков о победе над «Крыльями Советов»: «Естественно, это была принципиальная игра»

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Вратарь «Акрона» Сергей Волков прокомментировал победу команды над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ, а также оценил эпизод с пенальти в свои ворота, который не смог реализовать форвард самарцев Иван Сергеев.

«Естественно, это была принципиальная игра. И эмоции у нас самые положительные после победы в дерби. Рады, что подарили такой праздник своим болельщикам и всему Тольятти. Настрой у нас всегда боевой, но на дерби все заряжены особенным образом. Хотели выиграть их и, слава богу, у нас это получилось.
У нас с игры очень много моментов было. Один Хубулов мог два или три раза забивать. Это не только две ошибки «Крыльев» и все. Как опишу эпизод с назначенным пенальти в ваши ворота? Казалось бы, Савичев уже добежал, не дал ничего сделать сопернику, мяч уходит за пределы, но дальше резко: Эсковаль, катастрофа, фиаско. Если говорить о самом ударе, тут лучше спрашивать у Вани Сергеева, как и что он хотел исполнить. Перед ударом Сергеева Артем сказал мне не переживать. Дал понять, что все будет хорошо.
Каждый матч важен, но на данном этапе самым важным я все еще считаю игру с «Уралом» в переходных матчах. Второй ответный матч, который проходил в Жигулевске. Многое решалось для нас», — приводит слова Волкова Metaratings.ru.

После 14 туров чемпионата России-2024/25 «Акрон» с 16 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 12 очками идут на 12-й строчке.

В 15-м туре РПЛ тольяттинский клуб проведет выездной матч против «Спартака». Встреча состоится 10 ноября и начнется в 15:15 по московскому времени.

Источник: Metaratings
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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 - : -
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Динамо – Пари НН
 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
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10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
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