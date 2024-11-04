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Сегодня, 13:44

Игорь Шалимов: «ЦСКА второй матч не может ничего создать, гол от «Спартака» — катастрофа»

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Тренер Игорь Шалимов прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА в 14-м туре РПЛ (2:0).

«ЦСКА разочаровал — армейцы окопались, «Спартак» владел мячом, как и в предыдущих матчах. В целом все прогнозируемо, за исключением уровня настроя, я бы сказал, перенастроя. Мойзес фолит на Бонгонда — и Сухой не свистит, и тут я не понимаю уровня допуска единоборств. Это толчок и фол! Такие фолы надо фиксировать, потому что в итоге это может закончиться стычками и дракой, что и произошло. Понятно, что матч сложный, дерби Всея Руси и есть за что биться, но драка возникает на ровном месте.
«Спартак» владел мячом, но это не приводило к опасным моментам, у ЦСКА — то же самое. Был шанс у Роши, когда он бил головой, во втором тайме бил Обляков, и все. Вторую игру ЦСКА, и вторую домашнюю, создать не может ничего. Как забил «Спартак» в конце первого тайма? Бонгонда располагался широко, и казалось, что при приеме мяча ему, до того как нанести удар, надо при трех центральных защитниках соперника обыграть несколько человек. Но что получилось — Бонгонда убрал Мойзеса, и до следующего защитника, Роши, был гектар! У армейцев хорошая оборона, но гол этот — просто катастрофа», — сказал Шалимов.

ЦСКА находится на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ с 24 очками. «Спартак» с 25 очками занимает пятое место.

Источник: РБ Спорт
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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Локомотив – Факел
 - : -
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 - : -
9.11 19:00
Ростов – Химки
 - : -
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
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