Игорь Шалимов: «ЦСКА второй матч не может ничего создать, гол от «Спартака» — катастрофа»

Тренер Игорь Шалимов прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА в 14-м туре РПЛ (2:0).

«ЦСКА разочаровал — армейцы окопались, «Спартак» владел мячом, как и в предыдущих матчах. В целом все прогнозируемо, за исключением уровня настроя, я бы сказал, перенастроя. Мойзес фолит на Бонгонда — и Сухой не свистит, и тут я не понимаю уровня допуска единоборств. Это толчок и фол! Такие фолы надо фиксировать, потому что в итоге это может закончиться стычками и дракой, что и произошло. Понятно, что матч сложный, дерби Всея Руси и есть за что биться, но драка возникает на ровном месте.

«Спартак» владел мячом, но это не приводило к опасным моментам, у ЦСКА — то же самое. Был шанс у Роши, когда он бил головой, во втором тайме бил Обляков, и все. Вторую игру ЦСКА, и вторую домашнюю, создать не может ничего. Как забил «Спартак» в конце первого тайма? Бонгонда располагался широко, и казалось, что при приеме мяча ему, до того как нанести удар, надо при трех центральных защитниках соперника обыграть несколько человек. Но что получилось — Бонгонда убрал Мойзеса, и до следующего защитника, Роши, был гектар! У армейцев хорошая оборона, но гол этот — просто катастрофа», — сказал Шалимов.

ЦСКА находится на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ с 24 очками. «Спартак» с 25 очками занимает пятое место.