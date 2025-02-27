Семшов: «У «Зенита» есть один конкурент в чемпионате — это он сам»
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов считает равными шансы «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.
«У трех команд шансы одинаковые. Кто мог подумать, что «Зенит» проиграет две последние игры в чемпионате перед паузой? А если бы «Зенит» их выиграл? Сейчас бы уже на 6 очков опережал соперников. У «Зенита» есть один конкурент в чемпионате — это он сам», — цитирует Семшова «КП-Спорт».
После 18 туров в РПЛ сезона-2024/25 «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 39 очками обходя занимающий 2-е место «Зенит» по дополнительным показателям. «Спартак» идет 3-м с 37 баллами.
Источник: «КП-Спорт»
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3
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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7
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8
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9
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|ЦСКА – Балтика
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|Рубин – Краснодар
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|Акрон – Зенит
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|Факел – Динамо Мх
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