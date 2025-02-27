Семшов: «У «Зенита» есть один конкурент в чемпионате — это он сам»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов считает равными шансы «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«У трех команд шансы одинаковые. Кто мог подумать, что «Зенит» проиграет две последние игры в чемпионате перед паузой? А если бы «Зенит» их выиграл? Сейчас бы уже на 6 очков опережал соперников. У «Зенита» есть один конкурент в чемпионате — это он сам», — цитирует Семшова «КП-Спорт».

После 18 туров в РПЛ сезона-2024/25 «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 39 очками обходя занимающий 2-е место «Зенит» по дополнительным показателям. «Спартак» идет 3-м с 37 баллами.