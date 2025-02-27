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27 февраля 2025, 13:54

Семшов: «У «Зенита» есть один конкурент в чемпионате — это он сам»

Даниил Аршавский

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов считает равными шансы «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«У трех команд шансы одинаковые. Кто мог подумать, что «Зенит» проиграет две последние игры в чемпионате перед паузой? А если бы «Зенит» их выиграл? Сейчас бы уже на 6 очков опережал соперников. У «Зенита» есть один конкурент в чемпионате — это он сам», — цитирует Семшова «КП-Спорт».

После 18 туров в РПЛ сезона-2024/25 «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 39 очками обходя занимающий 2-е место «Зенит» по дополнительным показателям. «Спартак» идет 3-м с 37 баллами.

Источник: «КП-Спорт»
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Игорь Семшов
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ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
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