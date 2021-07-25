Сергей Иванов: «Кадровые решения в ЦСКА принимают Гинер и Бабаев»
22:11
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов рассказал, кто принимает кадровые решения в ЦСКА.
— Очень много разговор о том, какое влияние у Гинера и Орешкина. Вы можете это как-то прояснить?
— Кадровые решения принимают Гинер и Бабаев. Максим Орешкин такой же болельщик ЦСКА, как и я. ЦСКА — это большой клуб, это хоккей, баскетбол. Он никогда не вмешивается в кадровые и тактические решения. На эту работу есть другие люди. При финансовых возможностях ЦСКА это полностью правильное решение.
ЦСКА обыграл «Уфу» (1:0) в первом туре Тинькофф чемпионата России.
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