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Сергей Иванов: «Кадровые решения в ЦСКА принимают Гинер и Бабаев»

22:11
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Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов рассказал, кто принимает кадровые решения в ЦСКА.

— Очень много разговор о том, какое влияние у Гинера и Орешкина. Вы можете это как-то прояснить?

— Кадровые решения принимают Гинер и Бабаев. Максим Орешкин такой же болельщик ЦСКА, как и я. ЦСКА — это большой клуб, это хоккей, баскетбол. Он никогда не вмешивается в кадровые и тактические решения. На эту работу есть другие люди. При финансовых возможностях ЦСКА это полностью правильное решение.

ЦСКА обыграл «Уфу» (1:0) в первом туре Тинькофф чемпионата России.

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