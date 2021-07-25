Стукалов: «Сложная игра получилась»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов после матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:1) подвел итоги встречи. По его словам, во втором тайме не хватило свежести.

«Сложная игра получилась. Обе команды хотели победить и играли максимально организованно, — отметил Стукалов. — Были моменты, соперник освежил команду в перерыве. Но пропустили мы со стандарта, это огорчает.

Повтор момента в штрафной соперника в концовке матча я не смотрел. Любая скамейка среагирует эмоционально в такой ситуации. Но я не знаю, был ли там пенальти.

В первом тайме был план хорошо двигать мяч. Мы просмотрели все игры ЦСКА на сборах. Во втором тайме не хватило свежести, плюс замены. Пока они неравнозначны».