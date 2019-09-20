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Сергей Горлукович: «Наверное, так Кононов представляет спартаковский футбол»

21:31
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Бывший капитан «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал работу Олега Кононова на посту главного тренера клуба. Сегодня красно-белые уступили «Уфе» (0:1) в чемпионате России, потерпев четвертое поражение подряд.

— Не исключаю, что так он видит фирменный стиль, — считает Горлукович. — Кононов же хотел всем показать, что такое спартаковский футбол. Наверное, он его именно так и представляет.. Все люди разные.

— Кто из тренеров может вытащить «Спартак»?

— Спросите у руководства клуба. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Горлуковича

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