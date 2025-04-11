Бурунов о результатах ЦСКА: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется»

Российский актер Сергей Бурунов в разговоре с «СЭ» оценил результаты ЦСКА в текущем сезоне.

«Мы всегда ожидаем большего. Мне, например, хотелось бы, чтобы зимы не было и снег не шел в почти что мае. Но что я с этим сделаю? Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется», — сказал Бурунов «СЭ» в рамках благотворительного марафона «Новое Радио AWARDS 2025.

После 23-го тура чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 52 очками. «Спартак» с 47 очками занимает второе место, а ЦСКА с 44 очками находится на четвертом месте.