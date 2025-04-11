Бурунов: «Верю, что ЦСКА может быть в медалях. Потому что ЦВБП!»

Российский актер Сергей Бурунов в разговоре с «СЭ» оценил перспективы ЦСКА в борьбе за медали в текущем сезоне РПЛ.

«Верю, что ЦСКА может быть в медалях. Я всегда верю. Потому что ЦВБП! (ЦСКА всегда будет первым)», — сказал Бурунов «СЭ» в рамках благотворительного марафона «Новое Радио AWARDS 2025.

После 23-го тура чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 52 очками. «Спартак» с 47 очками занимает второе место, а ЦСКА с 44 очками находится на четвертом месте.