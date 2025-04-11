Леонченко прокомментировал информацию о нежелании «Локо» предлагать новый контракт Тикнизяну

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал «СЭ» информацию о том, что клуб не намерен предлагать новый контракт 25-летнему защитнику Наиру Тикнизяну.

— Такие в кавычках «новости» — просто проявление непрофессионализма и создание шума из ничего, — подчеркнул Леонченко. — Мы неоднократно уже говорили, и готовы повторить еще раз — и для представителей медиа, и в первую очередь для тех, кто переживает за «Локомотив» — в клубе есть четкий план и выстроенный диалог со всеми без исключения игроками и их представителями. Повторю то, что уже говорилось в СМИ: на данный момент полная концентрация на оставшейся части сезона, после его окончания мы будем обсуждать все детали контрактов.

Договоренности с представителями игроков об этом есть, понимание данной позиции клуба с их стороны тоже есть. Сохранение этой команды — одна из приоритетных целей в работе клуба. Помимо того, что это рабочая задача, это еще и искреннее желание, у нас сложился амбициозный, сплоченный коллектив, который будет прогрессировать и в ближайшей перспективе способный на многое. Кстати, представитель Наира уже назвал «новость», которую мы сейчас обсуждаем, фейком.

В целом уже привычно, что перед ответственным и непростым матчем в медиапространство вбрасывается информация, не имеющая отношения к действительности. Если это попытки повлиять на рабочую обстановку в коллективе, внести дисбаланс, то, во-первых, они не приводят к желаемому результату, а во-вторых, свидетельствуют о том, что «Локомотив» опасаются и пытаются оказать влияние на результаты команды всеми возможными способами, в том числе, используя как инструмент медиасреду.

25-летний Тикнизян в текущем сезоне принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро. Контракт защитника рассчитан до лета 2026 года.