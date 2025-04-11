Леонченко прокомментировал информацию о нежелании «Локо» предлагать новый контракт Тикнизяну
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал «СЭ» информацию о том, что клуб не намерен предлагать новый контракт 25-летнему защитнику Наиру Тикнизяну.
— Такие в кавычках «новости» — просто проявление непрофессионализма и создание шума из ничего, — подчеркнул Леонченко. — Мы неоднократно уже говорили, и готовы повторить еще раз — и для представителей медиа, и в первую очередь для тех, кто переживает за «Локомотив» — в клубе есть четкий план и выстроенный диалог со всеми без исключения игроками и их представителями. Повторю то, что уже говорилось в СМИ: на данный момент полная концентрация на оставшейся части сезона, после его окончания мы будем обсуждать все детали контрактов.
Договоренности с представителями игроков об этом есть, понимание данной позиции клуба с их стороны тоже есть. Сохранение этой команды — одна из приоритетных целей в работе клуба. Помимо того, что это рабочая задача, это еще и искреннее желание, у нас сложился амбициозный, сплоченный коллектив, который будет прогрессировать и в ближайшей перспективе способный на многое. Кстати, представитель Наира уже назвал «новость», которую мы сейчас обсуждаем, фейком.
В целом уже привычно, что перед ответственным и непростым матчем в медиапространство вбрасывается информация, не имеющая отношения к действительности. Если это попытки повлиять на рабочую обстановку в коллективе, внести дисбаланс, то, во-первых, они не приводят к желаемому результату, а во-вторых, свидетельствуют о том, что «Локомотив» опасаются и пытаются оказать влияние на результаты команды всеми возможными способами, в том числе, используя как инструмент медиасреду.
25-летний Тикнизян в текущем сезоне принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро. Контракт защитника рассчитан до лета 2026 года.
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3
|Краснодар
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4
|Балтика
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|5-3
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5
|Динамо Мх
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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|0
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|3-4
|3
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9
|Оренбург
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|0
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|2-4
|3
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10
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
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11
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
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12
|Ахмат
|2
|0
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|1
|2-3
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13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
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14
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
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15
|Факел
|2
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|3-5
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16
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
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|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
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Мирлинд Даку
Рубин
|2
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Педро
Зенит
|2
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Натан Гассама
Балтика
|2
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Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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Максим Савельев
Оренбург
|1
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