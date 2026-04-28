Сергей Булатов стал главным тренером «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» объявили о назначении Сергея Булатова постоянным главным тренером команды.

С начала апреля 54-летний специалист был исполняющим обязанности главного тренера после отставки Магомеда Адиева из самарского клуба.

Пост старшего тренера «Крыльев» занял Виталий Панов, который вошел в штаб команды 14 апреля.

«Крылья Советов» провели 6 матчей под руководством Булатова, в которых одержали одну победу, дважды сыграли вничью и уступили в трех встречах.

После 27 туров самарцы с 26 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В оставшихся матчах сезона «Крылья» сыграют со «Спартаком» (1 мая), «Оренбургом» (10 мая) и «Акроном» (17 мая).

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