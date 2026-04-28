Гендиректор «Пари НН» Карасев — об уходе Шпилевского: «Очень непростое, сложное для клуба решение»

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев прокомментировал уход Алексея Шпилевского с поста главного тренера клуба.

Контракт с 38-летним специалистом расторгли по соглашению сторон. Также клуб покинули Александр Колоцей, Омер Эрбай, Адам Адамос и Христос Пападопулос, которые входили в штаб Шпилевского.

«Расставание с Алексеем Шпилевским и его тренерским штабом — очень непростое, сложное для клуба решение. Несмотря на результаты, особенно в важнейших с турнирной точки зрения матчах, мы до последнего верили, что тренерский штаб исправит ситуацию.

Каждое решение принимается исключительно в интересах нашего клуба и выполнения главной задачи — сохранить место в РПЛ. Хочется поблагодарить Алексея Шпилевского и его помощников за вклад в развитие «Пари НН». От лица клуба желаю специалистам успехов в дальнейшей карьере! Мы же сосредоточены на концовке сезона. До завершения чемпионата осталось три тура, и в каждой игре мы настроены биться за очки, необходимые для борьбы за место в РПЛ» — приводит слова Карасева пресс-служба клуба.

Шпилевский возглавлял «Пари НН» с лета 2025 года. Под его руководством нижегородцы провели 33 матча во всех турнирах, одержали 7 побед, 4 раза сыграли вничью и уступили в 22 встречах.

28 апреля медиакоманда Lit Energy объявила об уходе главного тренера Вадима Гаранина в «Пари НН».

После 27 туров нижегородцы с 22 очками занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В оставшихся матчах сезона «Пари НН» предстоит сыграть с «Ахматом», ЦСКА и «Рубином».

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