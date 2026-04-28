Агент ван Куперен: «С «Зенитом» мы разговаривали о переходе Поля Погба»

Нидерландский агент Нейтан ван Куперен в интервью «СЭ» рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника Поля Погба в «Зенит».

— Самый крутой несостоявшийся трансфер?

— Ромелу Лукаку в «Барселону». Но в итоге из «Челси» он перешел в «Наполи».

— А если говорить про российские клубы?

— С «Зенитом» мы разговаривали о переходе Поля Погба, когда у француза закончилась дисквалификация. Это был бы великолепный кейс для питерцев», — сказал ван Куперен «СЭ».

Летом 2025 года Погба подписал контракт с «Монако». В этом сезоне он провел 5 матчей во всех турнирах, отыграв в общей сложности 57 минут.

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