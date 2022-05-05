Сергей Анохин может вернуться в «Химки»

Бывший генеральный директор «Химок» Сергей Анохин может вернуться в подмосковный клуб, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, вместе с ним в команду может вернуться и Дмитрий Поляцкин, который ранее также сотрудничал с химчанами.

Сергей Анохин был генеральным директором «Химок» до декабря 2021 года, после чего Владимир Габулов сменил его на этой должности. При этом Анохин остался в наблюдательном совете клуба.

Сегодня, 5 мая «Химки» объявили об уходе Габулова с поста генерального директора команды.