В «Химках» рассказали, кто заменит Габулова на посту генерального директора
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о том, кто займет пост генерального директора клуба после ухода Владимира Габулова.
«Сейчас мы назначим одного исполняющего обязанности, им будет один из заместителей. Дальше уже до конца мая будем подбирать руководителя», — сказал Терюшков «СЭ».
Об уходе Габулова сообщил официальный сайт клуба. Он работал в «Химках» с декабря 2021 года.
«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 29 очками в 27 матчах.
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|
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|61
|
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|16
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|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
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|45
|
6
|Локомотив
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|11
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|8
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|41
|
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|5
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|34-32
|38
|
8
|Ахмат
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|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
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|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
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|9
|7
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|32-37
|34
|
11
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|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
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|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
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|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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