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Сегодня, 17:05

В «Химках» рассказали, кто заменит Габулова на посту генерального директора

Сергей Федоров
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о том, кто займет пост генерального директора клуба после ухода Владимира Габулова.

«Сейчас мы назначим одного исполняющего обязанности, им будет один из заместителей. Дальше уже до конца мая будем подбирать руководителя», — сказал Терюшков «СЭ».

Об уходе Габулова сообщил официальный сайт клуба. Он работал в «Химках» с декабря 2021 года.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 29 очками в 27 матчах.

Владимир Габулов
ФК Химки
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В «Химках» объяснили уход Габулова с поста генерального директора клуба
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