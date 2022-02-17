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Сегодня, 07:30

Сергеев прокомментировал спор Генича и Дзюбы на тему результативности Ивана

Гоша Чернов
Корреспондент
Иван Сергеев.
Фото ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев в интервью «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с партнером по атаке петербургского клуба Артемом Дзюбой, а также про их спор с комментатором Константином Геничем.

— Не могу не спросить тебя про спор Дзюбы и Генича. Константин поставил на то, что ты забьешь восемь мячей за сезон, Артем не верит. Ты на эту тему уже высказывался, но сейчас лицом к лицу встретился с Дзюбой. Обсуждали спор?

— Не-е. Честно. Да я, еще когда узнал, спокойно отнесся к этому. Моя задача — забивать, а кто из них выиграет спор — их дело.

— Но тебя не задевает, что Артем изначально на тебя не ставил?

— Он раньше меня не видел. Я ведь заиграл в РПЛ только в 26 лет. В целом у меня с ним дружеское общение, он мне подсказывает на тренировках.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забанил комментатора Константина Генича в Instagram после спора о том, что форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев не сможет забить восемь мячей в сезоне РПЛ.

Иван Сергеев. «С шарфом «Спартака» я на трибуне точно не сидел!» Сергеев — о конкуренции с Дзюбой, переходе в «Зенит» и «Что было дальше?»

Артем Дзюба
Иван Сергеев
ФК Зенит
Константин Генич
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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27 тур
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29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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