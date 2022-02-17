Сергеев прокомментировал спор Генича и Дзюбы на тему результативности Ивана

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев в интервью «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с партнером по атаке петербургского клуба Артемом Дзюбой, а также про их спор с комментатором Константином Геничем.

— Не могу не спросить тебя про спор Дзюбы и Генича. Константин поставил на то, что ты забьешь восемь мячей за сезон, Артем не верит. Ты на эту тему уже высказывался, но сейчас лицом к лицу встретился с Дзюбой. Обсуждали спор?

— Не-е. Честно. Да я, еще когда узнал, спокойно отнесся к этому. Моя задача — забивать, а кто из них выиграет спор — их дело.

— Но тебя не задевает, что Артем изначально на тебя не ставил?

— Он раньше меня не видел. Я ведь заиграл в РПЛ только в 26 лет. В целом у меня с ним дружеское общение, он мне подсказывает на тренировках.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забанил комментатора Константина Генича в Instagram после спора о том, что форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев не сможет забить восемь мячей в сезоне РПЛ.