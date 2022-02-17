Нападающий «Зенита» Иван Сергеев в интервью «СЭ» рассказал о том, на кого ориентируется в современном футболе.

— Ты много смотришь европейский футбол. Кто сейчас для тебя ориентир?

— Левандовски, Лукаку, Бензема. Ибрагимович в 40 лет не перестает удивлять.

— Ты представляешь себя в футболе в таком возрасте?

— Главное, чтобы здоровье не подвело и как можно дольше играть.

— Иван Ломаев сравнивал тебя с Джейми Варди. Как тебе?

— Я тоже из КФК прорвался в премьер-лигу, поэтому Ваня меня с ним сравнил. Приятно, что он говорит так. Но мне главное — не останавливаться, а теперь зарекомендовать себя на уровне РПЛ. Кстати, читал биографию Варди, интересная история.

— Ты как-то говорил, что мечтаешь играть за дортмундскую «Боруссию». Почему за нее?

— Не то что мечтаю. Приоритет есть — играть в топ-лиге Европы. «Боруссия» мне просто нравится, смотрю ее игры. У Дортмунда молодая команда, топ-форварды там раскрываются.