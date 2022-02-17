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Сегодня, 08:30

Иван Сергеев: «Приоритет — топ-лига Европы. Мне нравится «Боруссия»

Иван Сергеев заявил, что хочет играть в топ-лиге Европы
Гоша Чернов
Корреспондент
Иван Сергеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев в интервью «СЭ» рассказал о том, на кого ориентируется в современном футболе.

— Ты много смотришь европейский футбол. Кто сейчас для тебя ориентир?

— Левандовски, Лукаку, Бензема. Ибрагимович в 40 лет не перестает удивлять.

— Ты представляешь себя в футболе в таком возрасте?

— Главное, чтобы здоровье не подвело и как можно дольше играть.

— Иван Ломаев сравнивал тебя с Джейми Варди. Как тебе?

— Я тоже из КФК прорвался в премьер-лигу, поэтому Ваня меня с ним сравнил. Приятно, что он говорит так. Но мне главное — не останавливаться, а теперь зарекомендовать себя на уровне РПЛ. Кстати, читал биографию Варди, интересная история.

— Ты как-то говорил, что мечтаешь играть за дортмундскую «Боруссию». Почему за нее?

— Не то что мечтаю. Приоритет есть — играть в топ-лиге Европы. «Боруссия» мне просто нравится, смотрю ее игры. У Дортмунда молодая команда, топ-форварды там раскрываются.

Иван Сергеев. «С шарфом «Спартака» я на трибуне точно не сидел!» Сергеев — о конкуренции с Дзюбой, переходе в «Зенит» и «Что было дальше?»

Иван Сергеев
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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