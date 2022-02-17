Сергеев отрицает, что мог перейти в «Локомотив»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев в интервью «СЭ» рассказал о трансфере в петербургский клуб.

— Конкретное предложение было только от «Зенита»?

— Зимой — да.

— А как же «Локомотив»? Он вроде тебя тоже хотел купить.

— Не было таких разговоров. С представителями обсуждал только «Зенит», а про другие я даже не слышал.

— Долго думал над предложением?

— Приехал домой в отпуск, поехал на дачу — и там мне позвонил агент. Рассказал о предложении «Зенита». Я понимал, что шанс попасть в такой клуб выпадает не каждый день. Посоветовался с родителями, они меня поддержали. Я перезвонил и сказал, что готов перейти.

Сергеев перешел в «Зенит» из самарских «Крыльев Советов» 10 января и подписал контракт до конца сезона-2024/25.